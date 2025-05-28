Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги после четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который недавно завершился победой канадской команды со счётом 4:1.
В этой встрече канадский форвард отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Макдэвид набрал 24 (5+19) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и возглавил гонку бомбардиров. Он на одно очко обогнал одноклубника Леона Драйзайтля 23 (7+16) и ушёл в отрыв от идущего на третьем месте форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена, набравшего 21 (9+12) очко.
В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
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