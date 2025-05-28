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Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2025
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги после четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который недавно завершился победой канадской команды со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    

В этой встрече канадский форвард отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Макдэвид набрал 24 (5+19) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и возглавил гонку бомбардиров. Он на одно очко обогнал одноклубника Леона Драйзайтля 23 (7+16) и ушёл в отрыв от идущего на третьем месте форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена, набравшего 21 (9+12) очко.

В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.

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