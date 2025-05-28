Ньюджент-Хопкинс повторил достижение Кучерова в финалах конференций плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс набрал девять очков (2+7) в четырёх матчах полуфинальной серии Кубка Стэнли (финала плей-офф Западной конференции НХЛ) с «Даллас Старз». В четвёртой игре, которая состоялась в ночь с 27 на 28 мая мск, форвард оформил ассистентский дубль.

Тем самым Ньюджент-Хопкинс стал четвёртым игроком с показателями 2+ заброшенных шайб и 7+ результативных передач в первых четырёх матчах финалов конференций, начиная с сезона-1981/1982, когда конференции НХЛ начали формировать по географическому принципу. Ранее трижды это достижение покорялось Уэйну Гретцки (2+10 в сезоне-1982/1983, 2+8 в сезоне-1984/1985 и 3+7 в сезоне-1987/1988), по одному разу набирали 2+7 в четырёх стартовых матчах финалов конференций российский нападающий Никита Кучеров (в сезоне-2019/2020) и Кейл Макар (в сезоне-2021/2022), сообщает StatsCentre.

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