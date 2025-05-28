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Ньюджент-Хопкинс повторил достижение Кучерова в финалах конференций плей-офф НХЛ

Ньюджент-Хопкинс повторил достижение Кучерова в финалах конференций плей-офф НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс набрал девять очков (2+7) в четырёх матчах полуфинальной серии Кубка Стэнли (финала плей-офф Западной конференции НХЛ) с «Даллас Старз». В четвёртой игре, которая состоялась в ночь с 27 на 28 мая мск, форвард оформил ассистентский дубль.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    

Тем самым Ньюджент-Хопкинс стал четвёртым игроком с показателями 2+ заброшенных шайб и 7+ результативных передач в первых четырёх матчах финалов конференций, начиная с сезона-1981/1982, когда конференции НХЛ начали формировать по географическому принципу. Ранее трижды это достижение покорялось Уэйну Гретцки (2+10 в сезоне-1982/1983, 2+8 в сезоне-1984/1985 и 3+7 в сезоне-1987/1988), по одному разу набирали 2+7 в четырёх стартовых матчах финалов конференций российский нападающий Никита Кучеров (в сезоне-2019/2020) и Кейл Макар (в сезоне-2021/2022), сообщает StatsCentre.

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