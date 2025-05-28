Кори Перри вышел на 4-е место среди активных игроков по голам в КС. Рекордсмен — Овечкин

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри отличился победной заброшенной шайбой в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний канадец вошёл в число пяти действующих игроков, достигших отметки в 60 голов в матчах плей‑офф Кубка Стэнли за карьеру. Рекордсменом по этому показателю является российский форврад «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (77 голов), на втором месте находится Сидни Кросби (71) из «Питтсбург Пингвинз», третью позицию занимает другой россиянин, выступающий за «пингвинов», Евгений Малкин (67).

Четвёртую строчку разделяют Перри и Брэд Маршан из «Флориды». У обоих по 60 заброшенных шайб, и они продолжают выступление в текущем плей‑офф, в отличие от трёх вышеупомянутых хоккеистов.

Счёт в серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» стал 3-1 в пользу канадской команды.

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