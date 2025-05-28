«Эдмонтон» в шаге от выхода в финал КС, вылет Калинской с «Ролан Гаррос». Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» в четвёртом матче плей-офф НХЛ и теперь находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, 28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв в матче первого круга 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой, журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях опубликовал инсайд о завершении трансфера нового игрока для мадридского «Реала». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».