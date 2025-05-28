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28 мая главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты плей-офф НХЛ и НБА, КХЛ, единая лига, Ролан Гаррос, Анна Калинская

«Эдмонтон» в шаге от выхода в финал КС, вылет Калинской с «Ролан Гаррос». Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» в четвёртом матче плей-офф НХЛ и теперь находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, 28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв в матче первого круга 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой, журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях опубликовал инсайд о завершении трансфера нового игрока для мадридского «Реала». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» вновь обыграл «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
  2. Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв Боузковой.
  3. Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом трансфере мадридского «Реала».
  4. ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги.
  5. Стало известно имя нового главного тренера «Торпедо» в КХЛ.
  6. «Индиана» выиграла 4-й матч серии полуфинала НБА с «Нью-Йорком», у Халибёртона трипл-дабл.
  7. Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.
  8. Монфис совершил камбэк в драматичном матче с Дельеном и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос».
  9. Тайриз Халибёртон установил рекорд «Индианы» по трипл-даблам в плей-офф НБА.
  10. Гасперини решил покинуть «Аталанту» после 9 лет работы в клубеМаттео Моретто.
  11. ХК «Торпедо-Горький» обыграл «Химик» и впервые стал обладателем Кубка Чемпиона России.
  12. Суарес и Месси основали собственный футбольный клуб.
  13. Фонсека уверенно обыграл Хуркача в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
  14. Арда Туранновый главный тренер «Шахтёра».
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