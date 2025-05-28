«Эдмонтон» в шаге от выхода в финал КС, вылет Калинской с «Ролан Гаррос». Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» в четвёртом матче плей-офф НХЛ и теперь находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, 28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв в матче первого круга 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой, журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях опубликовал инсайд о завершении трансфера нового игрока для мадридского «Реала». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» вновь обыграл «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
- Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв Боузковой.
- Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом трансфере мадридского «Реала».
- ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги.
- Стало известно имя нового главного тренера «Торпедо» в КХЛ.
- «Индиана» выиграла 4-й матч серии полуфинала НБА с «Нью-Йорком», у Халибёртона трипл-дабл.
- Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.
- Монфис совершил камбэк в драматичном матче с Дельеном и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос».
- Тайриз Халибёртон установил рекорд «Индианы» по трипл-даблам в плей-офф НБА.
- Гасперини решил покинуть «Аталанту» после 9 лет работы в клубе — Маттео Моретто.
- ХК «Торпедо-Горький» обыграл «Химик» и впервые стал обладателем Кубка Чемпиона России.
- Суарес и Месси основали собственный футбольный клуб.
- Фонсека уверенно обыграл Хуркача в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
- Арда Туран — новый главный тренер «Шахтёра».
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии