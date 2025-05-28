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Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 28 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 28 мая 2025 года
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28 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финала конференции команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 28 мая:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» — 4:1.

Напомним, счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги второго раунда выглядит так:

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1-3;
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1-3.

Отметим, что полуфинальные серии Кубка Стэнли закончатся не позднее 3 июня, финал плей-офф НХЛ — не позднее 25 июня.

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