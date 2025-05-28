Коннор Макдэвид обошёл Кучерова по матчам плей-офф с 2+ передачами

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» отметился двумя результативными передачами.
Как сообщает TSN StatCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид отдал две и более передачи в своём 31-м матче Кубка Стэнли и по данному показателю обошёл российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, на счету которого 30 таких игр. Больше Макдэвида встреч с двумя и более передачами в плей-офф НХЛ имеют Сидни Кросби, Даг Гилмор, Рэй Бурк (по 32), Марк Мессье (40), Уэйн Гретцки (72).
В четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) и упрочил преимущество в серии — 3-1.
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