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Коннор Макдэвид обошёл Кучерова по матчам плей-офф с 2+ передачами

Коннор Макдэвид обошёл Кучерова по матчам плей-офф с 2+ передачами
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» отметился двумя результативными передачами.

Как сообщает TSN StatCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид отдал две и более передачи в своём 31-м матче Кубка Стэнли и по данному показателю обошёл российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, на счету которого 30 таких игр. Больше Макдэвида встреч с двумя и более передачами в плей-офф НХЛ имеют Сидни Кросби, Даг Гилмор, Рэй Бурк (по 32), Марк Мессье (40), Уэйн Гретцки (72).

В четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) и упрочил преимущество в серии — 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    
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