Перри обошёл Овечкина и Ларионова по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в возрасте 39+

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри отметился победной заброшенной шайбой в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1, 3-1).

Для 40-летнего форварда канадского клуба эта шайба стала шестой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает TSN StatCentre на своей странице в социальной сети Х, Перри обошёл Александра Овечкина и Игоря Ларионова (по пять шайб) по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в возрасте 39 и старше. Кори повторил достижения Жана Беливо, Рона Фрэнсиса, Марка Рекки и Теэму Селянне, на счету которых также по шесть голов в 39 лет и старше.