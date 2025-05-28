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Перри обошёл Овечкина и Ларионова по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в возрасте 39+

Перри обошёл Овечкина и Ларионова по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в возрасте 39+
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри отметился победной заброшенной шайбой в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1, 3-1).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    

Для 40-летнего форварда канадского клуба эта шайба стала шестой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает TSN StatCentre на своей странице в социальной сети Х, Перри обошёл Александра Овечкина и Игоря Ларионова (по пять шайб) по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в возрасте 39 и старше. Кори повторил достижения Жана Беливо, Рона Фрэнсиса, Марка Рекки и Теэму Селянне, на счету которых также по шесть голов в 39 лет и старше.

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