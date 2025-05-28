«Даллас» установил антирекорд КС по гостевым поражениям с разницей в три гола и более

В четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) и упрочил преимущество в серии — 3-1.

Как сообщает TSN StatCentre на своей странице в социальной сети Х, «Даллас» потерпел шестое гостевое поражение с разницей в три гола и более в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и установил антирекорд НХЛ. Ранее худшим результатом было пять таких поражений у «Нью-Йорк Айлендерс» в 1984 году.

Кроме того, «Даллас» имеет худшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в гостевых играх в одном розыгрыше плей-офф НХЛ в истории. На данный момент она составляет -21.