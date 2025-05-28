«Надежда умирает последней». Третьяк — о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Надежда умирает последней. Когда придёт новый президент МОК, что-то изменится. Хотя сложно говорить об этом. Мы всегда готовы выступать на любом уровне, но, к сожалению, тут от нас ничего не зависит.

Мы всё делаем: пишем письма, спрашиваем международную федерацию. Категорично ещё никто ничего не сказал. Мы всю информацию получаем от нашего олимпийского комитета, который пока ещё ничего не сказал», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее в Международном олимпийском комитете отреагировали на информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.