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Немецкий специалист Штурм может стать новым главным тренером «Бостона»

Немецкий специалист Штурм может стать новым главным тренером «Бостона»
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Немецкий специалист Марко Штурм может стать новым главным тренером «Бостон Брюинз». Об этом сообщает журналист Кэм Робинсон на своей странице в социальной сети Х.

С 2015 по 2018 год Штурм возглавлял сборную Германии, приведя её к серебру на Олимпиаде 2018 года. С 2018 по 2022 год он работал помощником тренера в «Лос-Анджелес Кингз», а с 2022 года является главным тренером их фарм-клуба «Онтарио Рейн» в АХЛ.

«Бостон Брюинз» закончил регулярный сезон НХЛ с результатом 33 победы и 49 поражений, набрав 76 очков и заняв восьмое место в Атлантическом дивизионе и 16-е в Восточной конференции, пропустив плей-офф впервые с сезона-2015/2016.

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