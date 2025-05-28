Валерий Каменский оценил уровень прошедшего сезона КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался об уровне прошедшего чемпионата.

«Уровень команд вырос. Сами клубы тоже подравнялись между собой. Это вызвало рост интереса к хоккею в целом. Сейчас даже на молодёжные команды ходит по 11 тысяч зрителей. В регулярке и в плей-офф команды бились до последнего, но в итоге Кубок Гагарина забрал сильнейший», – приводит слова Каменского Metaratings.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» со счётом 4-1 и впервые в своей истории завоевал главный трофей лиги.