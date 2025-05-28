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Есмантович: у ЦСКА обязательно будет хоккеист из Северной Америки, россиянин

Есмантович: у ЦСКА обязательно будет хоккеист из Северной Америки, россиянин
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейскую команду в новом сезоне пополнит россиянин из Северной Америки.

«Я так скажу: у нас обязательно будет хоккеист из Северной Америки, россиянин. Я не могу называть имён из-за регламента, но такая тенденция существует, и мы всегда будем её придерживаться. По возможности, когда истекают права этих хоккеистов, мы начинаем искать их в других клубах КХЛ, пытаемся выманить, пытаемся сделать какие-то размены для того, чтобы этой стратегии придерживаться», — приводит слова Есмантовича «Советский спорт».

Напомним, ЦСКА завершил сезон поражением от минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Армейский клуб два сезона подряд не может преодолеть порог первого раунда плей-офф.

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