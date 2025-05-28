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Дементьев рассказал, чего не хватило московскому «Динамо», чтобы выиграть Кубок Гагарина

Дементьев рассказал, чего не хватило московскому «Динамо», чтобы выиграть Кубок Гагарина
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины, по которым московское «Динамо» не победило в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Динамо» достаточно стабильно и мощно играло в этом сезоне с шикарной физической подготовкой. Чего не хватило? Знаете, бывает так, что на определённом этапе просто кончился бензин, вот и всё», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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