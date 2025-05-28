Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У всех присутствует внутренняя злость». Кадейкин — о поражении «Трактора»

«У всех присутствует внутренняя злость». Кадейкин — о поражении «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о поражении в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Цель не выполнена. Мы встречались с руководством клуба и губернатором Алексеем Текслером. Мне нравится эта позиция, что наша цель — Кубок Гагарина, и ни у кого нет успокоенности, пока она не достигнута. В конце сезона мы не делаем себе никаких скидок на то, что финал — это тоже хорошо. Мы все понимаем, что есть цель и нам предстоит идти к ней в следующем сезоне. У всех присутствует внутренняя злость от того, что не удалось выиграть в финале.

— Говоря о финале, чего не хватило для победы над «Локомотивом»?
— «Локомотив» — очень сильный соперник, они не зря выиграли регулярный чемпионат. Встречались две хорошие команды, и они просто оказались сильнее. Сейчас время для анализа, тренерский штаб разберёт, что именно у нас не получилось, и сделает выводы. Мы пытались показать свою лучшую игру. Где-то мы их переигрывали, где-то терпели. Все матчи были равные, плотные. Я бы не сказал, что в серии были какие-то переломные моменты. Просто нам не удалось забить в ключевых отрезках и забрать игры. Был абсолютно равный хоккей, и мы также могли победить, — цитирует Кадейкина «Московский комсомолец».

Материалы по теме
Не потерять бы в серебре. Как «Трактор» может измениться в межсезонье?
Не потерять бы в серебре. Как «Трактор» может измениться в межсезонье?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android