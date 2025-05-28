«У всех присутствует внутренняя злость». Кадейкин — о поражении «Трактора»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о поражении в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

— Цель не выполнена. Мы встречались с руководством клуба и губернатором Алексеем Текслером. Мне нравится эта позиция, что наша цель — Кубок Гагарина, и ни у кого нет успокоенности, пока она не достигнута. В конце сезона мы не делаем себе никаких скидок на то, что финал — это тоже хорошо. Мы все понимаем, что есть цель и нам предстоит идти к ней в следующем сезоне. У всех присутствует внутренняя злость от того, что не удалось выиграть в финале.

— Говоря о финале, чего не хватило для победы над «Локомотивом»?

— «Локомотив» — очень сильный соперник, они не зря выиграли регулярный чемпионат. Встречались две хорошие команды, и они просто оказались сильнее. Сейчас время для анализа, тренерский штаб разберёт, что именно у нас не получилось, и сделает выводы. Мы пытались показать свою лучшую игру. Где-то мы их переигрывали, где-то терпели. Все матчи были равные, плотные. Я бы не сказал, что в серии были какие-то переломные моменты. Просто нам не удалось забить в ключевых отрезках и забрать игры. Был абсолютно равный хоккей, и мы также могли победить, — цитирует Кадейкина «Московский комсомолец».