Давыдов выступил с прощальной речью и поблагодарил «Локомотив» за совместную работу

Четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина, тренер «Локомотива» Рашит Давыдов выступил с прощальной речью и поблагодарил всех причастных к работе ярославского клуба за сезон. Напомним, ранее специалист заявил, что не будет продлевать контракт с командой.

«2025 год навсегда запомнится Ярославлю. «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина — очень долгожданный для всех ярославцев! Горжусь тем, что был частью этой боевой команды, этого дружного коллектива на протяжении последних четырёх сезонов. Мы все вместе прошли длинный путь становления чемпионской команды. Путь непростой, но интересный для меня как для тренера.

Хочу поблагодарить Игоря Валерьевича Никитина за приглашение в свой тренерский штаб осенью 2021 года и президента клуба Юрия Николаевича Яковлева за доверие в работе. А также весь наш дружный тренерский штаб единомышленников за сплочённость и высокий уровень профессионализма, административный коллектив команды, клуба и базы за отзывчивость и внимание, которые помогали чувствовать себя на работе как дома. И, конечно же, нашу чемпионскую команду, каждого игрока за честное отношение и преданность хоккею. Особые слова благодарности всем вратарям и тренерам вратарей системы «Локомотива» за совместную работу.

Навсегда останется со мной чувство профессионального удовлетворения от совместной работы с Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком. Хочу отметить их отношение к делу, терпение и целеустремлённость, их профессионализм и постоянное желание развиваться и совершенствоваться. Пожалуй, эта пара вратарей, причём именно пара, была лучшей в моей 20-летней клубной тренерской деятельности. Это были классные четыре сезона. Спасибо, Ярославль!» — цитирует Давыдова Metaratings.