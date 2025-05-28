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«Ак Барс» продлил контракты с нападающими Станиславом и Ярославом Альшевскими

«Ак Барс» продлил контракты с нападающими Станиславом и Ярославом Альшевскими на один год. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне 34-летний Станислав Альшевский провёл 60 матчей за «Барс» в ВХЛ. В этих встречах форвард записал на свой счёт 16 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+3».

34-летний Ярослав Альшевский сезон-2024/2025 также провёл в «Барсе», где за 50 игр забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.