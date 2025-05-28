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Московское «Динамо» продлило контракт с вратарём Максимом Моторыгиным

Московское «Динамо» продлило контракт с вратарём Максимом Моторыгиным
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Вратарь Максим Моторыгин подписал новое однолетнее соглашение с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Односторонний контракт с Максимом действует до 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/2025 голкипер провёл 49 игр, семь из которых пришлись на плей-офф. Моторыгин отразил 1291 бросок по своим воротам, что составило 92,5% от общего количества, провёл четыре игры «на ноль» и в среднем пропускал 2,24 шайбы за игру.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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