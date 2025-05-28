«Просто чистый талант, великолепный хоккеист». Мессье — о Ньюджент-Хопкинсе из «Эдмонтона»
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Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высоко оценил игру нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Райана Ньюджент-Хопкинса во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (4:1, 3-1), где форвард отдал две результативные передачи в большинстве.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp) 1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp) 2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp) 3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33 4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10
«Просто чистый талант. Ньюджент-Хопкинс не получает достаточного признания за игру в большинстве. Игра никогда не заканчивается на нём. Он идеально дополняет Макдэвида и Драйзайтля.
Сегодня он дважды помог реализовать первоклассные моменты в большинстве у «Эдмонтон Ойлерз». Один из лучших игроков спецбригад в Национальной хоккейной лиге. Он не только играет в большинстве, но и эффективно работает в меньшинстве. Великолепный хоккеист», — заявил Мессье в эфире ESPN.
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