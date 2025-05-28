«Просто чистый талант, великолепный хоккеист». Мессье — о Ньюджент-Хопкинсе из «Эдмонтона»

Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высоко оценил игру нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Райана Ньюджент-Хопкинса во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (4:1, 3-1), где форвард отдал две результативные передачи в большинстве.

«Просто чистый талант. Ньюджент-Хопкинс не получает достаточного признания за игру в большинстве. Игра никогда не заканчивается на нём. Он идеально дополняет Макдэвида и Драйзайтля.

Сегодня он дважды помог реализовать первоклассные моменты в большинстве у «Эдмонтон Ойлерз». Один из лучших игроков спецбригад в Национальной хоккейной лиге. Он не только играет в большинстве, но и эффективно работает в меньшинстве. Великолепный хоккеист», — заявил Мессье в эфире ESPN.