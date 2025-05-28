Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Просто чистый талант, великолепный хоккеист». Мессье — о Ньюджент-Хопкинсе из «Эдмонтона»

«Просто чистый талант, великолепный хоккеист». Мессье — о Ньюджент-Хопкинсе из «Эдмонтона»
Комментарии

Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высоко оценил игру нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Райана Ньюджент-Хопкинса во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (4:1, 3-1), где форвард отдал две результативные передачи в большинстве.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    

«Просто чистый талант. Ньюджент-Хопкинс не получает достаточного признания за игру в большинстве. Игра никогда не заканчивается на нём. Он идеально дополняет Макдэвида и Драйзайтля.

Сегодня он дважды помог реализовать первоклассные моменты в большинстве у «Эдмонтон Ойлерз». Один из лучших игроков спецбригад в Национальной хоккейной лиге. Он не только играет в большинстве, но и эффективно работает в меньшинстве. Великолепный хоккеист», — заявил Мессье в эфире ESPN.

Материалы по теме
«Эдмонтон» — в шаге от чемпионства на Западе НХЛ! Нас ждёт ремейк прошлогоднего финала?
«Эдмонтон» — в шаге от чемпионства на Западе НХЛ! Нас ждёт ремейк прошлогоднего финала?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android