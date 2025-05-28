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«Витязь» продлил контракт с нападающим Матвеем Заседой

«Витязь» продлил контракт с нападающим Матвеем Заседой
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«Витязь» ещё на два года продлил контракт с нападающим Матвеем Заседой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

25-летний Матвей Заседа стал игроком «Витязя» в результате обмена с «Авангардом» в конце декабря 2024 года. В 27 матчах за «Витязь» форвард забросил 10 шайб и набрал 12 очков.

Подмосковный «Витязь» завершил регулярный чемпионат КХЛ-2024/2025, не сумев пробиться в плей-офф второй год подряд. Команда под руководством Павла Десяткова сыграла 68 матчей, набрав 59 очков (24 побед, 44 поражения). В Западной конференции «Витязь» занял 10-е место.

Ранее «Витязь» продлил контракты с тремя защитниками.

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