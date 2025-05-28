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Рябыкин: канадцам на ЧМ явно не хватает такого вечного раздражителя, как Россия

Рябыкин: канадцам на ЧМ явно не хватает такого вечного раздражителя, как Россия
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил игру североамериканских команд — Канады и США — на чемпионате мира 2025 года.

— Что скажете о североамериканцах?
— Канадцы стали главной сенсацией. С таким мощным и именитым составом умудрились в четвертьфинале отлететь Дании. Явно не настроились и не ожидали, что Дания дома так сыграет.

Вообще у канадцев многое зависит от психологии. Им явно не хватает такого вечного раздражителя, как Россия. Это бросается в глаза.

А вот сборная США весь турнир была заряжена. У американцев отличная школа, прогрессируют молодёжные и студенческие лиги. В полуфинале они выиграли конёк у шведов с их суперсоставом, дожали в финале швейцарцев. Красивая победа! — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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