Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: «Локомотив» играл в старомодный хоккей с золотыми медалями

Рыбин: «Локомотив» играл в старомодный хоккей с золотыми медалями
Комментарии

Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин высказался о стиле ярославского «Локомотива» в прошлом сезоне КХЛ.

«Многие по ходу сезона ругали «Локомотив» за стиль игры. Говорили, что Никитин играет в старомодный хоккей. В чём-то я с этим согласен. Но ведь «Локомотив» играл в старомодный хоккей с золотыми медалями. Сколько команд у нас играет в современный хоккей, но ничего не выигрывает? Как по мне, надо ставить на результат, а не на красоту», – приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.

Материалы по теме
За всю боль. После уникального чемпионства «Локомотива» Ярославль вздохнёт полной грудью
За всю боль. После уникального чемпионства «Локомотива» Ярославль вздохнёт полной грудью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android