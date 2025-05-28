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Каменский — о прошедшем ЧМ: не вижу в этом какого-то кайфа, потому что там нет России

Каменский — о прошедшем ЧМ: не вижу в этом какого-то кайфа, потому что там нет России
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский заявил, что ему не понравился чемпионат мира 2025 года из-за отсутствия сборной России.

«Мне неинтересно, потому что там нет России. Результаты Казахстана не радуют, так, итоги матчей посмотрел. А так, чтобы сесть за просмотр матча, — не вижу в этом какого-то кайфа», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

Ранее в Международном олимпийском комитете отреагировали на информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

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