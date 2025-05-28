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Нападающий ЦСКА: есть чувство, что в команде грядут большие перемены

Нападающий ЦСКА: есть чувство, что в команде грядут большие перемены
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов заявил, что в армейском клубе грядут большие изменения с приходом нового главного тренера.

«Конечно, есть чувство, что грядут большие перемены. Тренерский штаб поменяется. Это огромные изменения, и мы все этого ждём. Надеюсь, это всё пойдёт только на пользу команде», — приводит слова Абрамова «Советский спорт».

Напомним, ЦСКА завершил сезон поражением от минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Армейский клуб два сезона подряд не может преодолеть порог первого раунда плей-офф.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейскую команду в новом сезоне пополнит россиянин из Северной Америки.

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