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Олимпийский чемпион оценил приглашение Овечкина на заседание Госдумы РФ

Олимпийский чемпион оценил приглашение Овечкина на заседание Госдумы РФ
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил приглашение нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Мне сложно рассуждать, чем бы Овечкин мог заниматься после карьеры. Он сам в состоянии определиться с будущим. Не удивлён ажиотажем вокруг его приезда в Россию, он выше любой голливудской звезды. Саша и так был номером один, оставался преданным спортсменом и гражданином России, всегда возвращался домой.

Если захочет поучаствовать в работе Госдумы РФ или дебатах, в этом вижу только плюсы. Нередко больших звёзд спорта приглашают на такие мероприятия, чтобы узнать в том числе мнение народа. Это правильная идея», — цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

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