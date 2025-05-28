Сушинский: на первый взгляд в московском «Динамо» нет хоккеистов, подходящих НХЛ

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский рассказал, за счёт чего московское «Динамо» дошло до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина — 2025, и заявил, что в клубе нет игроков, подходящих НХЛ.

«Динамо» играет за счёт работоспособности и тренерского мастерства, клуб делает упор именно на это в своей игре. Благодаря этим качествам команда и дошла до полуфинала. На первый взгляд в «Динамо» нет хоккеистов, подходящих НХЛ», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.