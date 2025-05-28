Нападающий Иван Чехович продлил контракт с «Витязем»

«Витязь» продлил контракт с нападающим Иваном Чеховичем до окончания сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

26-летний Иван Чехович вошёл в состав команды перед началом прошлого сезона. На его счету 12 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 47 матчах.

Подмосковный «Витязь» завершил регулярный чемпионат КХЛ-2024/2025, не сумев пробиться в плей-офф второй год подряд. Команда под руководством Павла Десяткова сыграла 68 матчей, набрав 59 очков (24 побед, 44 поражения). В Западной конференции «Витязь» занял 10-е место.

Ранее «Витязь» ещё на два года продлил контракт с нападающим Матвеем Заседой.