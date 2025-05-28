Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов высоко оценил игру Сергея Бобровского

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высоко оценил игру своего одноклубника вратаря Сергея Бобровского.

«Его мало что может вывести из игры. У него может быть неудачный день, что для другого вратаря было бы хорошей игрой. Бобровский всегда восстанавливается, потому что у него есть основа — свой ежедневный распорядок. Когда он в воротах, мы чувствуем себя очень, очень уверенно», — приводит слова Куликова The Athletic.

Напомним, «Флорида Пантерз» в полуфинальной серии Кубка Стэнли выигрывает у «Каролины Харрикейнз» со счётом 3-1. Пятый матч в противостоянии пройдёт завтра, 29 мая, и начнётся в 3:00 мск.