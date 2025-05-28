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Михайлов: Олимпийские игры трудно представить без участия сборных России и Беларуси

Михайлов: Олимпийские игры трудно представить без участия сборных России и Беларуси
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

«Это очень печально, что МОК принял такое решение. Любое соревнование мирового уровня, а тем более самое высшее, такое как Олимпийские игры, трудно представить без участия сборных России и Беларуси. И печально об этом узнавать. Спорт всегда был вне политики, и люди заблуждаются, когда принимают такое решение. И хочется посмотреть в глаза этим людям тогда, когда мы будем участвовать во всех крупнейших соревнованиях – на чемпионате мира и Олимпийских играх. Это время обязательно придёт, оно не за горами», — цитирует Михайлова «РИА Новости».

В Олимпийском комитете России намерены оспорить недопуск российской сборной по хоккею на Олимпиаду в международных судебных инстанциях.

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