«Это был сильный шаг». Канарейкин объяснил решение не переходить в «Локомотив» в 2013 году

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал, почему не перешёл в «Локомотив» из «Спартака» в 2013 году. Он был главным тренером красно-белых в 1997-1998, 2002 и 2012-2014 годах.

«Это был бы третий заход в Ярославль. Звонил президент «Локомотива» Юрий Яковлев — это был ноябрь 2013 года, когда всё как раз лопнуло, половина команды ушла. Яковлев тогда убрал Петра Воробьёва и сказал мне: «Принимай команду, подписывай контракт до конца года, а там как сработаешь». Я взял полчаса паузу и отказался. Не знаю, он не понял, наверное, мой шаг. Но я ответил, что за мной «Спартак», ветераны, болельщики. Я думаю, что это был сильный шаг, и не каждый в этой жизни сделает такой шаг, который сделал я. Жалеть не было смысла», — рассказал Канарейкин ТАСС.

13 декабря 2013 года у генерального спонсора «Спартака» «Инвестбанка» была отозвана лицензия в связи с банкротством финансовой организации. До этого в течение двух месяцев игроки и тренеры «Спартака» не получали зарплату. Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги «Спартак» пропустил.