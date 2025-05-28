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Замула — о рекорде Овечкина в НХЛ: герой России и пример для хоккеистов со всего мира

Замула — о рекорде Овечкина в НХЛ: герой России и пример для хоккеистов со всего мира
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула поделился мнением о рекорде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и эмоциями от новости о недопуске сборной России по хоккею до участия в Олимпийских играх 2026 года.

– Герой страны. Овечкин – пример для хоккеистов со всего мира. Приятно, что такой хоккеист принадлежит нашей стране и у нас есть такие люди.

– На днях стало известно, что сборная России не сыграет на Олимпиаде-2026. Что почувствовали, узнав об этом?
– Поживём — увидим. Я, конечно, расстроен. Может быть, что-то изменится. Дай бог, что хоккейный мир не настолько жёсткий. Все американцы и канадцы хотят играть против нас. Хоккейные болельщики всё-таки хотят видеть сборную России. Игроки хотят конкурировать с нами. Я считаю, что на Олимпиаде и чемпионате мира должны играть лучшие команды с русскими, с белорусами. Мечта каждого ребёнка – попасть на большой турнир. Мы постараемся попасть туда, — цитирует Замулу «Спорт день за днём».

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