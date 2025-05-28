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Мильштейн высказался о карьерном будущем нескольких молодых лидеров «Локомотива»

Мильштейн высказался о карьерном будущем нескольких молодых лидеров «Локомотива»
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы игроков «Локомотива» Егора Сурина, Максима Берёзкина и Дмитрия Симашева, высказался о карьерном будущем хоккеистов.

«Во-первых, хочу сказать, что три номинанта на звание лучшего новичка КХЛ – Иван Демидов, Егор Сурин и Семён Вязовой – это наши клиенты. Очень рад за всех троих, все провели блистательный сезон. Что касается Макса Берёзкина, то он останется в России, скорее всего. У Егора Сурина ещё год действующего контракта, поэтому ничего другого не обсуждается. По поводу Димы Симашева вы в ближайшие часы всё узнаете сами (улыбается)», – цитирует Мильштейна Odds.ru.

Напомним, Дмитрий Симашев ранее сообщил, что перейдёт в «Юту».

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