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«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Набиевым

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Набиевым
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«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Набиевым. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, новое соглашение рассчитано на два года.

Выпускник спортшколы «Салавата Юлаева» дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, проведя 62 матча в регулярном чемпионате и набрав 14 (6+8) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 12 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне уфимский «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на втором месте таблицы Восточной конференции. В плей-офф уфимский клуб прошёл «Сибирь» и «Спартак», уступив в полуфинале ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

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