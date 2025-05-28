КХЛ назвала 20 лучших голов прошедшего Кубка Гагарина

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала 20 лучших голов прошедшего Кубка Гагарина. Первое место заняла великолепная шайба нападающего «Салавата Юлаева» Дениса Яна в одном из матчей второго раунда плей-офф со «Спартаком».

Второе место занял гол нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука в игре второго раунда плей-офф с челябинским «Трактором». Тройку лучших голов плей-офф сезона-2024/2024 замкнула шайба нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косты в матче первого раунда с казанским «Ак Барсом».

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