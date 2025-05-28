Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ назвала 20 лучших голов прошедшего Кубка Гагарина

КХЛ назвала 20 лучших голов прошедшего Кубка Гагарина
Комментарии

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала 20 лучших голов прошедшего Кубка Гагарина. Первое место заняла великолепная шайба нападающего «Салавата Юлаева» Дениса Яна в одном из матчей второго раунда плей-офф со «Спартаком».

Второе место занял гол нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука в игре второго раунда плей-офф с челябинским «Трактором». Тройку лучших голов плей-офф сезона-2024/2024 замкнула шайба нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косты в матче первого раунда с казанским «Ак Барсом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Хоккей глазами судей, научный подход и много юмора. Каким мы запомним сезон КХЛ-2024/2025?
Хоккей глазами судей, научный подход и много юмора. Каким мы запомним сезон КХЛ-2024/2025?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android