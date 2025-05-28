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Двукратный чемпион мира оценил идею чествовать победителя Кубка Гагарина в Кремле

Двукратный чемпион мира оценил идею чествовать победителя Кубка Гагарина в Кремле
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Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира Александр Сёмин оценил идею чествовать победителя Кубка Гагарина в Кремле. Обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги в этом году стал «Локомотив». В НХЛ есть традиция, согласно которой обладателя Кубка Стэнли приглашают в Белый дом.

– КХЛ развивается, и народ начинает больше играть в хоккей, больше детской аудитории привлекается. Это здорово, что хоккей так популярен.

– Владимир Путин поздравил главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина. В НХЛ обладателей Кубка Стэнли приглашают в Белый дом. Как вы считаете, было бы круто, если бы в Кремле чествовали победителя Кубка Гагарина?
– Это не мне уже решать, но было бы круто. Почему бы и нет.

– Можно ли сказать, что оборонительный хоккей эффективнее атакующего?
– Понятно, что зрителям нравится более зрелищный хоккей. Но ради результата приходится жертвовать и показывать такую игру, которая никому не нравится. Это спорт, – цитирует Сёмина Legalbet.

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