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Губерниев заявил, что не стоит ждать изменений в вопросе допуска россиян на Олимпиаду

Губерниев заявил, что не стоит ждать изменений в вопросе допуска россиян на Олимпиаду
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев считает, что не стоит ждать изменений в вопросе допуска россиян на ОИ. Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили только 15 спортсменов из России в нейтральном статусе.

«Международные спортивные чиновники пытаются сохранить лицо и сделать вид, что решения принимают они, но на самом деле решения принимают политики. Поэтому если не произойдёт кардинальных изменений на неспортивных полях, то и на спортивных никаких изменений для России ждать не стоит. Возможно, какие-то точечные моменты допуска и будут, но не более того.

При текущих раскладах российская делегация в Милане не просто будет меньше парижской, а её вообще может не быть. А если и будет, то точно меньше, чем в Париже. Опять же, при серьёзных изменениях в политике всё могут переиграть за одну секунду, и от России на Олимпиаду поедут сотни человек, десятки точно, надо отдавать себе отчёт в этом. Но пока никаких предпосылок к этому нет», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

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