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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев подписал контракт с «Ютой» в НХЛ

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев подписал контракт с «Ютой» в НХЛ
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Клуб «Юта Мамонт» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с защитником Дмитрием Симашевым. Российский защитник был выбран клубом «Аризона Койотс» в первом раунде под общим шестым номером драфта НХЛ 2023 года.

20-летний Симашев набрал 6 (1+5) очков в 56 играх регулярного сезона КХЛ за «Локомотив» в прошедшем сезоне КХЛ. Симашев также сыграл во всех 21 матче плей-офф КХЛ, отдал одну результативную передачу и помог «Локомотиву» завоевать свой первый Кубок Гагарина в клубной истории.

Защитник набрал 16 (5+11) очков и 24 штрафных минуты в 137 играх КХЛ за «Локомотив» за последние три сезона.

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