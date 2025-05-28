Один из лидеров «Эдмонтона» завершил текущий сезон из-за травмы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман перенесёт операцию и не сможет продолжить игру в текущем сезоне, сообщает пресс-служба канадского клуба. Один из лидеров «нефтяников» получил травму в четвёртом матче серии с «Даллас Старз» (4:1).

32-летний канадец получил травму после удара по правому плечу от форварда «Далласа» Мэйсона Марчмента на 10-й минуте первого периода. После столкновения Хайман выбросил клюшку и отправился на скамейку запасных, откуда затем ушёл в подтрибунные помещения и на лёд больше не выходил.

В регулярном сезоне-2024/2025 Хайман забил 27 голов и сделал 17 передач, набрав 44 очка в 73 играх. За 10 сезонов в НХЛ Хайман забил 230 голов и сделал 213 передач, набрав 443 очка в 653 играх регулярного сезона за «Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Хайман также сыграл 100 матчей в плей-офф Кубка Стэнли, забив 40 голов и сделав 33 передачи, набрав 73 очка.