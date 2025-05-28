Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» объявила о подписании контракта с нападающим Даниилом Бутом

«Юта» объявила о подписании контракта с нападающим Даниилом Бутом
Комментарии

Клуб «Юта Мамонт» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Даниилом Бутом. Российский форвард был выбран клубом «Аризона Койотс» в первом раунде под общим 12-м номером драфта НХЛ 2023 года.

20-летний Бут заработал 28 (9+19) очков и 16 штрафных минут в 54 играх прошедшего регулярного сезона за «Локомотив».

Нападающий за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафных минуты. Он также набрал 3 (1+2) очка в 33 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее «Юта» подписала трёхлетний контракт с защитником Дмитрием Симашевым, который был одноклубником Бута по «Локомотиву».

Материалы по теме
Официально
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев подписал контракт с «Ютой» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android