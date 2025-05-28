«Юта» объявила о подписании контракта с нападающим Даниилом Бутом

Клуб «Юта Мамонт» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Даниилом Бутом. Российский форвард был выбран клубом «Аризона Койотс» в первом раунде под общим 12-м номером драфта НХЛ 2023 года.

20-летний Бут заработал 28 (9+19) очков и 16 штрафных минут в 54 играх прошедшего регулярного сезона за «Локомотив».

Нападающий за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафных минуты. Он также набрал 3 (1+2) очка в 33 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее «Юта» подписала трёхлетний контракт с защитником Дмитрием Симашевым, который был одноклубником Бута по «Локомотиву».