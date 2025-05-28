Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» поблагодарил воспитанников клуба Бута и Симашева и пожелал им удачи в НХЛ

«Локомотив» поблагодарил воспитанников клуба Бута и Симашева и пожелал им удачи в НХЛ
Комментарии

«Локомотив» поблагодарил воспитанников клуба — нападающего Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева — и пожелал им удачи в НХЛ. Оба хоккеиста подписали контракты с клубом НХЛ «Юта Мамонт».

«Благодарим наших воспитанников — Даниила Бута и Дмитрия Симашева — за игру в составе команды «Локомотив» и вклад в нашу общую победу! Игроки подписали контракты с клубом НХЛ «Юта». Желаем парням успехов в дальнейшей карьере и всегда ждём дома!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Бут за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафных минуты. Симашев набрал 16 (5+11) очков и 24 штрафных минуты в 137 играх КХЛ за «Локомотив» за последние три сезона.

Материалы по теме
Официально
«Юта» объявила о подписании контракта с нападающим Даниилом Бутом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android