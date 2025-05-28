В «Юте» с воодушевлением оценили подписание российских хоккеистов — Бута и Симашева

Генеральный менеджер клуба «Юта Мамонт» Билл Армстронг оценил подписание контрактов с российскими молодыми игроками — нападающим Даниилом Бутом и защитником Дмитрием Симашевым.

«Во-первых, Симашев чемпион КХЛ и человек, который играл за взрослый клуб на элитном уровне. Теперь у него есть возможность перейти к нам и показать, на что он способен в Национальной хоккейной лиге. Нам нравится уровень, на котором он играл, и интенсивность, с которой он вёл свою команду к победе в чемпионате. Мы очень рады, что игрок, которого мы выбрали на драфте несколько лет назад, теперь присоединится к нашей команде, и он именно тот, кто нам нужен. Он элитный защитник. Он отличный двусторонний игрок. Он определённо придаст нам габаритов и мобильности.

Когда мы выбрали Бута на драфте, мы хотели кого-то, кто обладает навыками, хоккейным чутьём, способностями, отличной рабочей этикой, но также и габаритами, и кто мог бы дополнить новую идентичность нашей новой команды. Мы чувствовали, что с его приходом в этом году мы получим ещё одного великолепного игрока в арсенале, который обладает габаритами, конкурентоспособностью и хоккейным чутьём. Он станет для нас отличным игроком.

Нельзя научить детёныша акулы кусаться. В сезонах, которые ты провёл, у тебя должны быть победы. Мне нравится, когда наши ребята имеют за плечами большие победы, как у Дмитрия и Даниила. Мы хотим, чтобы наши ребята выходили на поле, добивались успехов и возвращали в «Юту» мышление о том, что мы — команда и организация чемпионского уровня. Чем больше наших игроков выиграют чемпионаты, тем больше это поможет нам, когда мы вступим в борьбу за главный трофей НХЛ», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.