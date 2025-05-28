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Защитник Дмитрий Симашев рассказал о дружбе с Михаилом Сергачёвым

Защитник Дмитрий Симашев рассказал о дружбе с Михаилом Сергачёвым
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Защитник Дмитрий Симашев прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с клубом «Юта Мамонт» и заявил о дружбе с защитником Михаилом Сергачёвым.

«Сергачёв был самым выдающимся защитником, за которым я следил в молодости. Мы стали очень хорошими друзьями. Пару дней назад мы ходили ужинать. Он действительно отличный парень и для меня как второй хоккейный тренер. Летом, в июне или июле, я буду кататься с ним на коньках, и мы просто будем проводить время вместе. Благодаря ему мне будет легче адаптироваться в «Юте».

Для меня было очень важно выиграть Кубок Гагарина. В этом году у нас была хорошая команда. В прошлом году мы проиграли в финале, поэтому для меня очень приятно завершить свою карьеру в КХЛ таким образом», — цитирует Симашева пресс-служба американского клуба.

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