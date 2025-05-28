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Лучший бомбардир «Флориды» Райнхарт примет участие в пятом матче серии с «Каролиной»

Лучший бомбардир «Флориды» Райнхарт примет участие в пятом матче серии с «Каролиной»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт примет участие в пятом матче серии с «Каролиной», сообщает пресс-служба клуба. Также в матче примут участие травмированные ранее защитник Нико Миккола и силовой форвард Эй Джей Грир. Все трое получили различные травмы по ходу серии с «ураганами».

Райнхарт стал лучшим бомбардиром «Флориды» в регулярном сезоне, набрав 81 очко — 39 голов и 42 передачи в 79 играх, а в плей-офф он набрал 11 (4+7) очков в 14 матчах, проводя на льду в среднем 20.07 минут за встречу, что является лучшим показателем среди нападающих «Флориды». Райнхарт не играл со второго матча серии после того, как получил удар от форварда «Харрикейнз» Себастьяна Ахо.

Пятый матч серии пройдёт в ночь на 29 мая и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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