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Депутат Госдумы РФ: Овечкин способен поменять мнение чиновников о пиве на стадионах

Депутат Госдумы РФ: Овечкин способен поменять мнение чиновников о пиве на стадионах
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на «круглый стол по пиву». Нападающий прилетел в Россию и ранее был приглашён на заседание Госдумы, чтобы обсудить развитие детско-юношеского спорта.

«Я хочу пригласить Овечкина на круглый стол по пиву 9 июня на Воробьёвых горах. Там будут представители многих разных федераций, клубов, фанатов, прессы. Интересно, как на Западе относятся к пиву на стадионах. Я видел, что на чествовании Овечкин был с пивом. Он ещё не безразличен к футболу, поэтому интересно, как на этот вопрос смотрят в США, и не вредит ли это спортсменам, зрителям и общественности.

Овечкин может быть лидером общественного мнения, способным поменять мнение многих чиновников, которые до сих пор не определились касательно пива на стадионах», – цитирует Свищёва «Советский спорт».

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