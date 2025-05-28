Каменский: на следующий год «Вашингтон» будет более способным и пройдёт дальше в плей-офф

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о вылете «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф НХЛ. Столичный клуб во втором раунде потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» (1-4).

«Я думаю, что в плей-офф «Вашингтону» не хватило опыта, ведь у «Каролины» опытные ребята. А у «столичных» много перемен было, и нужно время. Думаю, на следующий год они будут более способны и пройдут ещё дальше», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Напомним, в прошлом сезоне «Кэпиталз» всухую уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф. В текущем сезоне столичный клуб в первом раунде обыграл «Монреаль Канадиенс».