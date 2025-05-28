Ноблох объяснил, почему «Эдмонтон» успешно выступает во втором плей-офф подряд

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох объяснил, почему «нефтяники» успешно выступают во втором плей-офф подряд. В прошлом сезоне канадский клуб дошёл до финала Кубка Стэнли, где в семи матчах уступил «Флориде Пантерз».

«Я думаю, что наша команда чувствует себя спокойно в любой ситуации. Мы не поднимаем уровень эмоций слишком высоко и не опускаемся слишком низко. И мы знаем, насколько важна следующая игра. Я думаю, что импульс заканчивается, как только игра заканчивается. Следующий матч — это новая игра. Независимо от того, что произошло в прошлом матче, будь то душераздирающее поражение, победа в овертайме или разгром, я думаю, что всё сбрасывается. Я не думаю, что импульс переносится из игры в игру.

Когда ты прижат к стене, мы видели это несколько раз в прошлом году, это выявляло лучшее в нашей команде, которая играла с большим отчаянием и сосредоточенностью, просто выкладываясь на полную в каждой смене. Это важно, ведь мы не можем контролировать то, что сделает другая команда, но мы можем контролировать то, как мы играем и как мы справляемся с этими обстоятельствами.

Я даже не знаю, что происходит на Востоке. Я знаю, что у нас идёт чертовски тяжёлая серия против «Далласа» и нам нужна ещё одна победа. Если нам повезёт и мы добьёмся этой последней победы, то будем готовиться к следующей команде. Но сейчас всё наше внимание сосредоточено на «Даллас Старз», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.