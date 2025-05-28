Капитан «Виннипега» Лаури пропустит старт следующего сезона из-за операции на бедре

Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури пропустит старт следующего сезона из-за операции на бедре. В клубе сообщили, что 32-летнему нападающему потребуется пять-шесть месяцев реабилитации, после чего он должен полностью восстановиться.

Лаури, назначенный капитаном «Джетс» 12 сентября 2023 года, всю свою карьеру в НХЛ провёл в «Виннипеге» после того, как был выбран в третьем раунде под общим 67-м номером драфта НХЛ 2011 года. Он вступит в последний сезон пятилетнего контракта на $ 16,25 млн (кэпхит $ 3,25 млн), который он подписал 16 апреля 2021 года, и может стать неограниченно свободным агентом.

Лаури набрал 34 очка — 16 голов и 18 передач в 73 играх регулярного сезона и четыре гола в 13 матчах Кубка Стэнли.