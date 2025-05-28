Майк Салливан разместил рекламный щит в Питтсбурге с благодарностью клубу и фанатам

Бывший главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан разместил в Питтсбурге рекламный щит, на котором выразил благодарность клубу, его болельщикам и городу. 57-летний специалист был назначен главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» 2 мая, через четыре дня после того, как он покинул «Пингвинз».

«Спасибо, Питтсбург». Семья Кубка — навсегда. Майк Салливан», — гласит надпись на рекламном щите.

На нём изображён Салливан, поднимающий Кубок Стэнли. Он выиграл два чемпионата подряд с «пингвинами» в 2016 и 2017 годах после того, как был нанят 12 декабря 2015 года на замену Майку Джонстону.

Фото: ХК «Питтсбург»

Салливан квалифицировался в плей-офф Кубка Стэнли в своих первых семи сезонах с «Питтсбургом», но не попал в плей-офф последние три сезона подряд. Он выиграл (409) и провёл (753) больше всего матчей в истории «Пингвинз».