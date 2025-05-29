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Менеджер «Юты» высказался об адаптации российских новичков Бута и Симашева

Менеджер «Юты» высказался об адаптации российских новичков Бута и Симашева
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Генеральный менеджер «Юты Мамонт» Билл Армстронг прокомментировал адаптацию молодых российских новичков клуба — 20-летнего нападающего Даниила Бута и 20-летнего защитника Дмитрия Симашева.

«Как и для любого проспекта, особенно из тех, кто играл за пределами Северной Америки, для них сейчас идёт процесс перехода на этот уровень хоккея. В «Юте» знают, что нужно для адаптации. Армстронг и его сотрудники уделят время и окажут поддержку обоим игрокам. Клуб знает, как превратить молодых талантов в основных игроков НХЛ», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Даниил Бут и Дмитрий Симашев в прошедшем сезоне выступали за ярославский «Локомотив» и стали обладателями Кубка Гагарина. «Юта Мамонт» финишировала на 11-й строчке таблицы Западной конференции НХЛ, набрав 89 очков в 82 матчах.

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