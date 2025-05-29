Бобровский приблизился к рекорду Василевского среди россиян в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39 2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, для которого этот матч стал 111-м в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Бобровский приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому (120) из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей в Кубке Стэнли. Василевский является рекордсменом по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов.
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