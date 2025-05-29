Бобровский приблизился к рекорду Василевского среди россиян в Кубке Стэнли

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, для которого этот матч стал 111-м в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Бобровский приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому (120) из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей в Кубке Стэнли. Василевский является рекордсменом по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов.