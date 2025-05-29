Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский приблизился к рекорду Василевского среди россиян в Кубке Стэнли

Бобровский приблизился к рекорду Василевского среди россиян в Кубке Стэнли
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, для которого этот матч стал 111-м в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Бобровский приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому (120) из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей в Кубке Стэнли. Василевский является рекордсменом по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов.

Материалы по теме
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов высоко оценил игру Сергея Бобровского
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android