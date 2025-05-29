Андрей Свечников ударил клюшкой сзади по ногам игрока «Флориды»

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский нападающий Андрей Свечников нанёс удар клюшкой сзади по ноге канадскому защитнику Аарону Экбладу. После этого канадец набросился на Свечникова. Оба хоккеиста получили малый штраф.

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На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ на счету Свечникова 14 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.