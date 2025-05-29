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Андрей Свечников ударил клюшкой сзади по ногам игрока «Флориды»

Андрей Свечников ударил клюшкой сзади по ногам игрока «Флориды»
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский нападающий Андрей Свечников нанёс удар клюшкой сзади по ноге канадскому защитнику Аарону Экбладу. После этого канадец набросился на Свечникова. Оба хоккеиста получили малый штраф.

ВИДЕО

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ на счету Свечникова 14 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

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